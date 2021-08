Federica Pellegrini in vacanza a Jesolo con il compagno-allenatore Matteo Giunta

JESOLO - Vacanze jesolane per Federica Pellegrini. Reduce da Tokio 2020, da un paio di giorni la Divina è stata avvistata a Jesolo, città che frequenta abitualmente e dove ha perfino un tratto di lungomare dedicato. Con lei la sua famiglia e il compagno (e allenatore) Matteo Giunta. Dopo il settimo posto nella sua quinta finale olimpica di fila, l’ultima della sua carriera, la donna dei record, sta trascorrendo delle giornate di assoluto relax nella città balneare.

Questa volta niente soggiorno in hotel dall’amico Matteo Rizzante, ma in un comodo appartamento. Ieri pomeriggio si è concessa un aperitivo nell’elegante terrazza del Tacco11, locale la cui progettazione è stata seguita dal papà Roberto. Prima la campionessa si era concessa una seduta di allenamento nella palestra di Roberto Bellingardo (con lei nella foto), con molta probabilità per non perdere il ritmo in vista delle gare di Napoli, dal 26 agosto, per la regular season della Isl, l’International swimming league.

