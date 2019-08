Federica Pellegrini e la vacanza con Matteo in una localita top secret

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando Federica Pellegrini ha messo fine alla sua relazione con Filippo Magnini, ora felicemente fidanzata con l’ex velina Giorgia Palmas, è rimasta ufficialmente single. Da tempo però si rincorrono le voci che la vorrebbero fidanzata col suo allenatore,Non c’è nulla di ufficiale anche se diversi indizi hanno fatto pensare a un loro legame e ora arriva il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che li vorrebbe in vacanza insieme. Federica la Divina infatti quant’anno ha “disertato” la vippissima Formentera perché ufficialmente vorrebbe passare più tempo a fianco della famiglia, ma “in realtà questo tempo – fa sapere la rivista - ha un nome e cognome: Matteo Giunta, il suo allenatore".I due non vorrebbero ancora rendere la relazione ufficiale e per questo avrebbero deciso per una romantica fuga in una località segreta, al riparo dagli sguardi indiscreti e dagli obbiettivi dei paparazzi.