Questo è il nuovo look di una campionessa: la riconoscete?

Un nuovoper una grandissima campionessa, la riconoscete?. Con l’arrivo dell’estate,i ha deciso di fare un salto dal suo parrucchiere di per cambiare il colore dei suoi capelli, passando dal biondo ale provocando differenze reazioni nei suoi follower sul social.Federica ha postato uno scatto dal suo account instagram che la vede sorridente e felice col suo nuovo look dai capelli color rosa acceso, scatenando i suoi fan. I commenti vanno da quelli positivi di amici e vip come Elisa Toffoli a Bianca Atzei a quelli un po’ contrari alla scelta della nuotatrice: “Io ti adoro... – ha scritto un follower - Ma è orribile sto colore. Ti preferivo bionda”. Sulla bacheca poi non mancano le frasi scherzose da “Troppo cloro in piscina?”, a “La bambola assassina”, fino a chi le consiglia di farsi ridare i soldi indietro dal suo coiffeur: “Noi dai… chiedi un risarcimento”.Molti fan pensano che quella di Federica sia uno scherzo, ma sembra proprio che la scelta per il look estivo della Pellegrini sia ormai questo dato che qualche giorno fa aveva postato una foto con le "prove" della nuova acconciatura.