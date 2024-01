Federica Pellegrini ha partorito, è nata Matilde: «Finalmente sei arrivata»

Federica Pellegrini ha partorito una bellissima bambina: è nata Matilde. La piccola è nata oggi, 3 gennaio 2024, alle 6.51 all'ospedale Sacro Cuore di Negrar. A darne notizia su Instagram è stato il marito, Matteo Giunta condividendo la prima foto della nuova famiglia e ammettendo: «Due giorni complicati. Finalmente sei arrivata». I due erano completamente spariti dai social da due giorni, poi la lieta novella.

Federica Pellegrini mamma

Uno degli ultimi post sui social, per augurare buon anno, vede la foto di Matteo Giunta con il test di gravidanza in mano e la frase: «C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023… Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare», aveva scritto solo poche ore prima del parto Federica Pellegrini.

Meringa è il nomignolo che mamma e papà hanno utilizzato in questi nove mesi per parlare della figlia, così da non svelare il nome scelto fino alla fine.

Solo oggi, svelato l'arcano proprio attraverso il primo messaggio social.

Hanno i volti provati i neogenitori. Federica splende di una luce nuova, bellissima ma inevitabilmente molto stanca da quelli che, come annunciato nel post, sono stati "due giorni complicati". Anche papà Matteo ha gli occhi gonfi per la nottata passata in bianco accanto alla moglie in attesa della loro piccola. Ma i due, stanchezza a parte, hanno gli occhi che brillano.