Pellegrini e Matteo Giunta fidanzati: le prime foto ufficiali sul social

Dalla fine della sua relazione con Filippo Magnini,si è sempre dichiara single, anche se le voci di una sua liaison col suo allenatorecircolano da tempo. A dare l’ufficialità la stessa Federica che si è presentata in un evento ufficiale proprio con Giunta, postando poi le immagini dal suo account social.L’occasione è stata la serata di gala della quinta edizione di "Meravigliosi", evento organizzato dalla Federazione Nuoto per festeggiare le medaglie azzurre ai Mondiali dove la Divina e Giunta, 37 anni e cugino di Filippo Magnini hanno posato abbracciati per i fotografi.Federica, primatista mondiale in carica di stile libero nei 200 metri ed europea nei 400, ha poi postato gli scatti dalle stories del suo account Instagram.