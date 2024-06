Federica Pellegrini e il pesarese Matteo Giunta, genitori da red carpet all'Arena di Verona senza la figlia Matilde: «Dobbiamo ricordarci chi siamo»

Federica Pellegrini si gode Verona dopo «pappe e pannolini»: con il marito Matteo Giunta ha partecipato al Festival del Canto Lirico italiano, lasciando a casa Matilde e la vita da mamma. Ecco la coppia che si prende una pausa e sorride sul tappeto rosso.

Verona è la città che la ha vista crescere come professionista e in cui ha incontrato il suo uomo. Proprio la città dell'amore ha fatto da sfondo alle carriere e al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che da circa 5 mesi hanno avuto una figlia, la piccola Matilde. La loro vita da genitori, però, ieri è stata piacevolmente interrotta dal 101° Arena Opera Festival di Verona, che celebra la recente inclusione del Canto Lirico italiano nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, trasmesso su Rai 1.

La Pellegrini ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, quattro fotografie in bianco e nero di lei e Matteo sul red carpet. Lui indossa i mocassini, giacca e pantaloni neri, ma ha una camicia bianca leggermente sbottonata che rende tutto il look un po' più casual, mentre l'ex campionessa ha scelto dei sandali molto semplici, dei pantaloni leggeri e una blusa che lascia le spalle scoperte. Sotto al post c'è scritto: «A volte in queste giornate infinite fatte di pappe, pannolini, cacche, tummytime, parole a caso, pianti, bicipiti gonfi, organizzazione millimetrica, cani, attenzioni moltiplicate per 7 e poche nanne …dobbiamo ricordarci chi siamo… io e te».

La coppia fa innamorare i fan

I due coniugi, dunque, oggi hanno potuto godersi una giornata diversa da quella indaffarata come mamma e papà e passare del tempo insieme. In 3 ore, il post ha raccolto più di 16 mila likes e tanti commenti di sostegno: «Mai trascurare la coppia!», ha scritto un fan. «Siete la coppia più bella del mondo.

Mollate la cucciola alle nonne e ritagliatevi uno spazietto per voi», dice un altro. «Il pilastro della famiglia è sempre la coppia. A volte si pensa che prima ci debbano essere i figli... ma si rischia di dimenticarsi ed è questo che spesso divide», conclude un terzo.