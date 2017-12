Federica Pellegrini e Magnini tornano insieme per una sera alla Canottieri Aniene

di Alessandro Di Liegro

ROMA - I 125 anni del Circolo Canottieri Aniene non potevano essere festeggiati in modo migliore: Stelle a Natale è la serata in cui i colori gialloblu della polisportiva celebrano i loro campioni, molti dei quali hanno tenuto altissima la bandiera tricolore in Europa e nel Mondo: come Federica Pellegrini, tra le più attese, il cui 2017 sarà ricordato per la straordinaria rimonta di Budapest che le ha fatto guadagnare l'oro mondiale nei 200 stile: «Per me è stato un anno straordinario - ha detto Pellegrini - non potevo chiedere di meglio. Ora continuerò la preparazione per la velocità nei 100 stile verso l'obiettivo dei Mondiali e, soprattutto, di quelle che saranno le mie ultime Olimpiadi». Un anno da ricordare è anche quello di Filippo Magnini, che a Riccione ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni: «È un momento che non scorderò mai: l'ovazione, gli applausi - afferma Magnini - ricorderò la qualificazione ai Mondiali, il mio miglior tempo in staffetta, tante cose di cui sono contento». I due campioni hanno parlato e scherzato per tutta la sera, insieme anche a un'altro asso del nuoto come Luca Marin.Il palco della sala Sinopoli è tutto per loro: i campioni dello sport targati Aniene. Dai fratelli Berrettini, Jacopo e Matteo, neocampioni d'Italia di tennis a squadre - proprio con il Circolo, nel derby in finale con il Tennis Club Parioli - ad Alessandra Sensini e Josefa Idem, ai canottieri che si sono distinti nelle rispettive categorie. Particolarmente emozionato il presidente del Circolo Canottieri Aniene, Massimo Fabbricini, che ha introdotto gli ospiti insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, tra cui Nicola Pietrangeli, Gianni Letta, Emanuele Emanuele, il professor Francesco Cognetti e Lando Sabini.«Dal 5 giugno del 1892 a oggi sono passati ben 125 anni - racconta Massimo Fabbricini - e stasera celebriamo i nostri campioni e l'orgoglio che proviamo per i loro successi». Tra i più attesi, nel più classico dei dulcis in fundo, il pluricampione paralimpico Alex Zanardi, il cui ingresso ha fatto calare le luci e iniziare lo spettacolo, introdotto da una Joyful to the world gospel. A condurre la serata i giornalisti Jacopo Volpi e Lia Capizzi. Le stelle di Natale, ovvero gli atleti del Circolo, hanno sfilato sul palco per le premiazioni: tra di loro la campionessa mondiale paralimpica Alessia Scortechini e i premi speciali consegnati all'allenatore del canottaggio Riccardo Dezi e al nuotatore Salvatore Cimmino.