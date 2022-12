Federica Pellegrini, «Finalmente in luna di miele» con Matteo Giunta: ecco la meta paradisiaca

E luna di miele sia! La campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il suo allenatore, nonchè marito, Matteo Giunta sono finalmente partiti per la tanto attesa vacanza post matrimonio. A comunicare ai fan la partenza è la stessa Federica che su Instagram pubblica una serie di scatti e video mostrando la meta paradisiaca scelta per il viaggio di nozze. «La Natura ti sorprende sempre … scusate il mio (c**o) in primo piano ma mio marito ha delle evidenti preferenze» scrive ironicamente la campionessa mostrando in costume e con un mare cristallino. Ma, se i neo coniugi hanno voluto comunicare la partenza, sulla meta non c'è ancora l'ufficialità. Infatti, molti fan hanno notato che nel post non è specificato il luogo e tra i commenti c'è chi chiede, incuriosito, e chi fa battute. «Maldive?» scrive un utente, «Sei nella tua Venezia?» scherza un altro. Ma forse, alcuni hanno dedotto il luogo i cui si trovano i due da una story di Federica in cui il marito indossa una maglietta con la scritta "Maldives". Sarà un modo per rivelare il luogo in cui passeranno le vacanze?

«Finalmente la nostra luna di miele …… (quella banale (qualcuno capirà) ….si siamo un po’ bianchini» scriveva ieri Federica per comunicare l'arrivo nel posto da sogno col suo Matteo.

Il matrimonio

Il 27 agosto la regina dello stile libero e il suo allenatore si sono detti "sì" nella splendida cornice della chiesa di San Zaccaria, a pochi passi da Piazza San Marco a Venezia. La diva del nuoto si è sposata in un abito bianco da sogno, con il suo ex preparatore Matteo Giunta. Gli invitati, tra cui moltissimi vip, sono 160 in un'incantevole cornice tra fiori, onde e ovazioni. E' stato definito da molti "il matrimonio dell'anno", soprattutto dagli appassionati di gossip, i quali da consuetudine hanno cercato sul web ogni dettaglio: menu, abiti, ospiti, locations.