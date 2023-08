Federica Pellegrini incinta in bikini: «Pancia, amore e amici». I fan: la tua è preziosa

Federica Pellegrini,dopo l'annuncio della gravidanza dato sul suo profilo Instagram il 26 luglio, si sta godendo l'estate in tranquillità e circondata d'amore. La campionessa di nuoto, sposata dal 2022 con il suo ex allenatore pesarese Matteo Giunta, si stanno godendo in queste ore meritate vacanze a Lido Iesolo in attesa della loro bambina che nascerà a fine anno. «Pancia, amore e amici», ha scritto Federica Pellegrini a corredo dell'ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Federica Pellegrini su Instagram

Matteo Giunta e Federica Pellegrini si mostrano felice e spensierati nelle foto pubblicate da dall'ex campionessa di nuoto sul suo profilo Instagram. Lei, sfoggia un bikini verde bottiglia mentre guarda innamorata suo marito e sorride, lui invece si diverte a fissare la fotocamera facendo qualche smorfia di troppo.

D'altronde, per la coppia si sta avvicinando a una data importante: il 27 agosto, infatti, Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggeranno il loro primo anniversario di nozze.

Numerosi sono stati i commenti dei fan al post social. «Quella è e rimarrà per sempre la pancia più bella che ci sia al mondo», ha commentato una fan.

E ancora: «Siete una coppia meravigliosa, vi auguro tanta felicità, che bello vedere la pancia che cresce». «Ricorda che la tua pancia è preziosa», ha scritto un'altra fan.