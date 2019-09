Pellegrini, capelli rosa dopo il fidanzamento ufficiale: «Oops.. L'ho fatto di nuovo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo cambio diper Federica Pellegrini . La campionessa di nuoto ha infatti postato un suo scatto in cui si mostra il suo look con capelli rosa. Non proprio una novità per Federica, che già in passato aveva scelto questa tinta per ragioni pubblicitarie.Il post, che infatti porta la didascalia: “Opps, l’ho fatto di nuovo”, è stato molto apprezzato dai numerosi follower della Pellegrini. La condivisione arriva proprio dopo l’ufficializzazione della sua relazione con il pesarese, allenatore e cugino del suo ex Filippo Magnini.L’occasione è stata la serata di gala della quinta edizione di "Meravigliosi", evento organizzato dalla Federazione Nuoto per festeggiare le medaglie azzurre ai Mondiali dove i due si sono presentati insieme e, abbracciati, si sono fatti fotografare dai paparazzi. Federica poi condiviso nelle stories la sua serata speciale…