Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il battesimo della figlia Matilde a Verona: look «total white» e la scritta a sorpresa sulla torta

La scelta per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è ricaduta sul look total white. La coppia, che cinque mesi fa ha dato il benvenuto alla prima figlia, Matilde, ha deciso di battezzare la piccola questa domenica 26 maggio. Federica Pellegrini, nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, non guarda l’obiettivo, ma il volto nascosto di Matilde. Sorride, circondata solo dagli affetti più cari.

Il pranzo

Il battesimo di Matilde, celebrato a Verona, è stato accompagnato da una piccola festa, un evento intimo riservato alla famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il pranzo si è tenuto a Vescovo Moro, cioè un ristorante enoteca a Verona. Per dessert i neo genitori hanno scelto una torta classica arricchita con decoro di frutti rossi e fragoline. «Brava Matilde» è la scritta presente sulla torta per celebrare il battesimo della figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Vita da mamma

L'ex campionessa di nuoto ha dato alla luce Matilde il 3 gennaio scorso.

Oggi Federica Pellegrini si gode teneri momenti di intimità familiare e si dice felice della "sua nuova vita da mamma". L'arrivo della piccola però è stato complicato. «Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre - aveva spiegato a Verissimo -. Ho avuto contrazioni violente, dopo tutte quelle ore ero esaurita, mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi».