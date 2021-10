Federica Panicucci, matrimonio con Marco Bacini in vista? L'indizio nelle parole a Verissimo

Federica Panicucci ospite a Verissimo, si racconta rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. Tra le tematiche affrontate la nascita dei suoi due figli, la separazione dall'ex marito e il nuovo amore per Marco Bacini. Aria di matrimonio tra i due? In studio la conduttrice si lascia sfuggire alcuni interessanti dettagli.

Federica Panicucci, il nuovo amore per Marco Bacini

Federica Panicucci nel 2006 si è sposata con il dj Mario Fargetta e dal matrimonio sono nati due figli ormai adolescenti, Sofia e Mattia. Attualmente è legata sentimentalmente all’imprenditore Marco Bacini. Nello studio di Verissimo ripercorre gli inizi della loro storia d'amore e l'approccio del suo nuovo compagno nei confronti dei due figli: «Marco è entrato in contatto con loro rispettando i loro tempi e modi», dice a Silvia Toffanin.

Tra le emozioni ripercorse in studio, quella della morte di suo padre Edo, scomparso mesi dopo l'annuncio della malattia da parte dei medici. Silvia Toffanin le fa una e mostra in studio un video-messaggio di amore proprio del papà recentemente scomparso. Il dolore per la sua scomparsa «non credo che passerà mai. - dice la Panucucci- Oggi sono un donna adulta, ho due figli grandi e un compagno ma era il mio Babbo», confessa.

Aria di matrimonio?

Le nozze con l'imprenditore Marco Bacini sembrano sempre più vicine, ma Federica Panicucci non sembra cedere del tutto alle domande della Toffanin sull'argomento. «Ci piace come data il 22», è l'indizio lasciato dalla conduttrice di Mattino Cinque. «In questi due anni ci ha fermato la pandemia», si lascia sfuggire ancora, «A noi invece piacerebbe festeggiare in grande».

