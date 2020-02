Federica Nargi compie 30 anni: super festa nel locale vip con ballo sexy sul tavolo

Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i suoi trent’anni Federica Nargi si è regalata un party di compleanno esclusivo. L’ex velina infatti, che ha spento 30 candeline lo scorso 5 febbraio, ha organizzato unain un esclusivo locale di Milano, postando diversi momenti del suo account Instagram.Al party naturalmente erano presente la famiglia di Federica, composta dal compagno, il calciatore Alessandro Matri, le figlie sofia e Beatrice al bella sorella Claudia, a cui è molto legata. Non poteva mancare naturalmente l’allegra brigata di vip amici fra cui Costanza Caracciolo, col pancione e in attesa del secondo figlio da Bobbo Vieri, con cui ha volteggiato sul bancone di Striscia la notizia e poi preso parte a un’edizione dell’adventure reality itinerante “Pechino Express”. Nella lista, tra gli altri, anche l’ex gieffina Simona Salvemini.La festa, dalle testimonianze social, sembra essere stata molto divertente fra buon cibo, numerosi brindisi, balli (uno sul tavolo da parte della festeggiata) e una scatenata sessione al microfono del karaoke.il giorno del suo compleanno Matri le ha dedicato u nromantico post dalla sua pagina Instagram. Sul social ha condiviso uno scatto assieme alla compagnia e le figlie, seguita da una didasclia scritta in maiuscolo, che secondo le regole della rete equivale a gridare: "SI SONO FORTUNATO....!!! IN TE HO TROVATO TUTTO QUELLO CHE UN UOMO PUÒ DESIDERARE ,UNA COMPAGNA INCANTEVOLE, UNA MAMMA UNICA INNAMORATA DELLE NOSTRE CUCCIOLE ,HAI TRASFORMATO IL MIO SOGNO IN REALTÀ NON FINIRÒ MAI DI RINGRAZIARTI PER TUTTO QUELLO CHE FAI PER NOI !!!TI AMIAMO ALL FOLLIA ❤️❤️❤️ AUGURI AMORE MIO #30 @fede_nargi #30thbirthday".