Federica Nargi bionda, ma il cambio di look non piace ai fan: «Stavi meglio mora»

Federica Nargi cambia look e diventa bionda. L’ex velina di “Striscia la notizia” e compagna di Alessandro Matri si è presentata sul social col suo nuovo colore di capelli, che però non ha riscosso troppi consensi tra i suoi follower, almeno stando ai numerosi commenti lasciati a fianco del post.



Federica ha condiviso uno scatto dal suo account in cui appunto appare bionda, seguita dalla didascalia: “La domenica che desideravo ☀️😊🌈🌺 #Sunday”. Il cambio di look però non è stato troppo gradito dai suo fa sulla rete, che evidentemente la preferivano mora.



Di sicuro l’abitudine ha fatto la sua parte e il cambio non annunciato può aver sorpreso, ma non sono pochi i follower che la “rimproverano” e si sprecano gli “stavi meglio prima”. I commenti passano dai consigli di bellezza (“Federica usando uno è bella è bella in ogni modo .....ma scura sei top ....magari con qualche sfumatura ....ma non bionda”) a quelli che la amano di meno (“Ti amo lo stesso – scrive un fan - ma effettivamente bionda no...arrivi a 9 e mezzo e non dieci”), passando per chi, alla fine, non fa grandi differenze: “fede_nargi mora bionda verde rossa sei sempre la più bella d’italia 🔝”.



Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA