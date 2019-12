Falso flirt tra Wanda Nara e Brozovic, Fabrizio Corona a processo per diffamazione

Altro processo in vista per Fabrizio Corona, l'ex fotografo dei vip e 're dei paparazzi' che alle spalle ha già diversi problemi con la giustizia italiana: il prossimo 12 marzo Corona sarà processato con l'accusa di diffamazione ai danni dei calciatori Marcelo Brozovic e Mauro Icardi e della moglie di quest'ultimo, Wanda Nara.

Sul suo sito King Corona Magazine Corona aveva infatti ipotizzato un flirt tra Brozovic e Wanda, quando sia Brozovic che Icardi giocavano insieme nell'Inter: un flirt fermamente smentito dai diretti interessati, che hanno denunciato per diffamazione Corona. Sia Brozovic, con l'avvocato Danilo Buongiorno che Icardi e la moglie, con l'avvocato Giuseppe Di Carlo, si sono costituiti parte civile.

Il rinvio a giudizio davanti alla Quarta sezione del Tribunale di Milano è stato deciso dal gup Ottone De Marchi. Il magazine di Corona azzardava anche una separazione nella coppia Nara-Icardi per via del flirt che Brozovic aveva subito smentito e, per questo, aveva presentato denuncia con l'avvocato Buongiorno. «Il giudice - ha commentato il legale - ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l'accusa di diffamazione in dibattimento e ha disposto pertanto il processo».

