Zoe Cristofoli: «Ho lasciato Fabrizio Corona». Galeotto il messaggio di un'altra donna

ho lasciato Fabrizio. Ho trovato un messaggino di un'altra donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione

Zoe Cristofoli, la blogger e modella tatuata, non è più la fidanzata di Fabrizio Corona. Lo ha raccontato telefonicamente a “Mattino Cinque”.

Ci sono tante cose che non mi andavano bene, di cui non ero contenta e soddisfatta. Ho fatto i bagagli e me ne sono andata. Io sono così, quando voglio fare una cosa e prendo una decisione non torno più indietro. Sul messaggio non ho voluto indagare… Non ho visto di chi fosse, mi è bastato leggere poche righe per capire la mancanza di rispetto nei miei confronti” ha detto Zoe al telefono

