Corona torna in carcere le foto dell'arresto. C'era anche il figlio Carlos Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di compiere i suoi quarantacinque anniè tornato in. Il giudice di Sorveglianza di Milano infatti ha sospeso per lui l'affidamento terapeutico per una serie di violazioni delle prescrizioni che l’ex re dei paparazzi avrebbe dovuto rispettare.Cappello in testa e occhiali neri Fabrizio Corona, come mostrano le foto esclusive pubblicate da “Diva e donna”, è stato prelevato nella sua casa milanese da alcuni agenti in borghese che l’hanno “scortato” fino alla macchina che poi l’ha portato in prigione. Dallo stesso portone sono pio usciti l’ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos Maria, 16 anni, che ha assistito al ritorno del papà a San vittore.Prima dell’arresto lo stesso Fabrizio aveva confessato in un’intervista che “Rifarei tutto, perchè Corona non cambia mai, morirà così (…) In me c'è una parte cattiva e una parte buona una parte maledetta e una parte profonda. Le mie vicende le racconto, fanno parte della mia esperienza, poi io sono stato bravo perché le ho sapute utilizzare anche commercialmente”.