Fabrizio Corona si è fatto un tatuaggio dedicato a Maurizio Costanzo: eccolo

Gf Vip: Maria Monsè lite con la marchesa, poi frase vergognosa sul figlio morto di Lory del Santo

Un grande attestato di stima, ma al tempo stesso l'ennesima trovata pubblicitaria per, che in questi giorni si è fatto fare due nuovi, di cui uno dedicato aL'ex re dei paparazzi, che due giorni fa è stato ospite del Maurizio Costanzo Show (insieme a Vittorio Sgarbi, Simona Ventura, Cristiano Malgioglio e la sua ex, Belen Rodriguez), ha sorpreso tutti, in primis i propri fan, per essersi fatto tatuare, appena sotto la nuca, una scritta dedicata al decano dei conduttori televisivi italiani. «Maurizio maestro mio», si legge nella foto del tatuaggio, postata su Instagram Stories da Gabriele Parpiglia.Oltre alla dedica, molto sentita, nei confronti di, il sempre originalesi è fatto tatuare, appena sopra l'orecchio sinistro, anche la scritta «Non mi avete fatto niente». Forse una citazione del brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro che ha vinto Sanremo 2018, ma sicuramente un riferimento anche al titolo del libro di Corona, in uscita nei prossimi giorni. Una 'doppietta' di body-art, qualche settimana dopo l'altra frase, sempre invenzione di marketing, «Viva la libertà».