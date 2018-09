Fabrizio Corona-Nina Moric è di nuovo amore? Ecco l'indizio del tatuaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stessopere il suo ex. Corona è tornato la scorsa settimana in televisione affermando da una parte che il grande amore della sua vita è stata Belen Rodriguez e dall’altra che l’ex moglie Nina Moric è ancora innamorata di lui.Tra i due effettivamente è tornato il sereno e sono anche cominciate a comparire sui rispettivi social (oltre che sulle riviste) le foto di famiglia assieme al figlio Carlos.Non si sa sé quanto detto da Fabrizio sulla sua ex sia vero, ma Nina ha voluto stupire i suoi fan su instagram pubblicando una stories in cui fa tatuare la stessa frase che Corona ha deciso di incidere sulla sua testa: "Viva la Libertà". Che sia il messaggio di un'intesa ritrovata?