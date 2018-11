Fabrizio Corona e la voglia di reality: "pressioni" per entrare all'Isola dei Famosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra checi abbia preso gusto e dopo la sua incursione al Grande Fratello Vip starebbe facendo “pressioni” per naufragare nella nuova edizione dell’, condotto da Alessia Marcuzzi. Fabrizio infatti, come riportato da Leggo.it , ultimamente è molto attivo in tv, e dopo l’ ingresso nella casa di Cinecittà con lite con Ilary Blas i, ha ritrovato l’attenzione mediatica grazie alla sua nuova e quantomeno inaspettata relazione con Asia Argento , allontanata da XFactor e vicino al serale di “Amici”.Gli autori starebbero prendendo in seria considerazione la sua partecipazione, ma sembra che il suo futuro sotto le telecamere in Honduras sia legato ai suoi processi. La parola finale a Mediaset poi, tocca a Pier Silvio Berlusconi che potrebbe non gradire le polemiche generate di solito dalla presenza dell’ex re dei paparazzi: “A Cologno Monzese – fa sapere Alberto Dandolo per Dagospia nella rubrica “MilanoSpia” - gira voce che Furbizio Corona stia facendo fuoco e fiamme per partecipare in qualità di concorrente alla prossima edizione de L'Isola dei morti di fama.Molto dipenderà dall'iter giudiziario dell'ex re dei paparazzi. Mediaset starebbe vagliando questa ipotesi, Piersilvio Berlusconi concederà l'ok o porrà uno stop per evitare ulteriori polemiche? Ah saperlo...”.