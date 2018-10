Corona, frecciate a Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip: «Sono invaso dalle caciotte»

Solo ieri Corona aveva scritto su Instagram

Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». A corredo delle sue parole c'è la foto del nuovo libro di Francesco Totti, "Un Capitano", scritto con il giornalista Paolo Condò.

Corona, dopo essere stato protagonista della lite con Ilary Blasi in televisione al Grande Fratello Vip, continua a fare allusioni su questa vicenda. Nelle altre storie spesso fa vedere foto di caciotte, dopo essere stata definito caciottaro dalla conduttrice del GF, nonché moglie di Totti.

