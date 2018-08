Fabrizio Corona e la foto con Jeremias Rodriguez infiamma il social: «Famiglia»

Famiglia ..@elenabraccini @jeremiasgr #adalet Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Ago 4, 2018 at 5:12 PDT

Lo scatto con, fratellino della famosa Belen, ha infiammato il gossip. L'ex re dei paparazzi ha condivisio sul suo profilouna foto con l'ex cognatino e ha scritto "Famiglia" come commento, dettaglio che non è passato inosservato ai fan che sperano nel ritorno di fiamma con la bella argentina.La relazione tra Corona e Silvia Provvedi sembra essere ormai giunta al capolinea e pare che la colpa possa essere stato proprio questo riavvicinamento alla famiglia Rodriguez. Se da un lato c'è chi spera nella reunion c'è chi invece attacca. A molti non è piaciuto il nome famiglia associato a Jeremias e ha sottolineato che la famiglia deve essere per lui Carlos, così come la mamma.Belen sembra però aver ritrovato la serenità con Iannone, con cui è stata in vacanza insieme alla sua famiglia, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un rapporto di amicizia sincero, che ha resistito al tempo e alle turbolente vicende legali di cui è stato protagonista Fabrizio.