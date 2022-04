Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va a casa di Nina Moric: «Ridammi i soldi che mi hai rubato». Scoppia la lite

Nina Moric e Fabrizio Corona, la battaglia ricomincia, se mai era finita. Dopo le accuse sollevate dalla modella croata nei confronti dell'ex marito ieri un'accesa lite tra i due si è consumata a casa della Moric. Nella serata di ieri è stato necessario l'ntervento dei carabinieri di Milano per placare una discussione avvenuta in un'abitazione nella zona della Fondazione Prada dove vive ora Nina.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va dalla ex

Corona, nonostante stia scontando la condanna definitiva ai domiciliari per motivi di salute, si è presentato a casa della ex moglie accusandola di averle rubato dei soldi che lui, al rientro a casa, non avrebbe trovato. La modella ha quindi prontamente chiamato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per violenza. Di tutta risposta anche l'ex re dei paparazzi ha chiamato i carabinieri per denunciare il furto.

L'intervento dei carabinieri

Una volta giunti i militari si è chiarito che nessuna aggressione fisica è stata fatta ai danni della Moric la quale però ha negato di aver rubato dei soldi al suo ex. Corona stavolta si è comportato bene e di fronte alle forze dell'ordine ha mantento un atteggiamento calmo (per questo esclusa l'aggressione). I carabinieri hanno quindi invitato Fabrizio a sporgere denuncia per il furto ma lui ha detto che ci penserà nei prossimi giorni

Corona denunciato per evasione

Sembrerebbe tutto finito, ma così non è perchè l'ex re dei paparazzi essendo ai domicialiri non aveva il permesso di trovarsi fuori casa in quell'orario. Quindi Fabrizio Corona è stato denunciato da piede libero per evasione.

