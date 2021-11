Fabrizio Corona si scaglia contro Giorgia Soleri (fidanzata di Damiano dei Maneskin): «Vomito per queste finte radical chic»

Oggi nell'occhio del mirino di Fabrizio Corona c'è finita Giorgia Soleri, fidanzata di damiano Damiano David, frontman dei Maneskin. L'ex re dei paparazzi non le manda certo a dire e dopo essere stato considerato un burattinaio delle dinamiche della casa del Gf Vip ora si scaglia contro la fidanzata di Damiano. La modella milanese impegnata sul fronte sociale per raccotare (attraverso la sua storia) della vulvodinia, «una malattia di cui si parla troppo poco che colpisce una donna su sette» è stata protagonista di una delle Ig Stories di Corona al veleno.

Fabrizio Corona contro Giorgia Soleri

Mentre la modella impegnata nel promuovere un brand di abbigliamento sportivo ha postato sui suoi social una foto, Fabrizio (ripostando l'immagine) ha scritto gravi accuse a Giorgia. Un leggings e un top rosa, una posa da "top" e braccia alzate. Ecco la foto incriminata. «Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c'è più bisogno».

Il disprezzo dell'imprenditore è dovuto al fatto che la Soleri non abbia le ascelle depilate, cosa che tra l'altro si sa e che non ha mai nascosto. Ma per Fabrizio Corona, Giorgia Soleri è solo una finta femminista.

