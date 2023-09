Fabrizio Corona, l'intervista con Francesca Fagnani: «“A France” che belva sei? Io sono un orsetto»

Tutto pronto per l'intervista di Fabrizio Corona a Belve, programma di Francesca Fagnani. La giornalista sarà in onda con la prima puntata della sua trasmissione a partire da martedì 26 settembre. Per questo appuntamento, Francesca Fagnani ha scelto degli ospiti d'eccezione, tra cui appunto un 'libero' Fabrizio Corona che dopo 13 anni torna in Rai a «poter parlare senza vincoli e obblighi». Scopriamo qualcosa in più.

Fabrizio Corona a Belve

Nessuno di più adatto di Fabrizio Corona per questo ritorno di Francesca Fagnani sul piccolo schermo in prima serata.

Il re dei paparazzi ha fatto sentire il suo arrivo nel panorama dello spettacolo, dopo alcuni problemi con la legge e quello che ha spesso definito come un accanimento nei suoi confronti. Lo ha fatto con l'impetuosità per cui è noto e ha già fatto "tremare" vip e non con i suoi scoop.

Tornerà a parlare in televisione, martedì sera, e lo farà con la spontaneità e la sincerità che lo contraddistinguono. Su Instagram ha pubblicato un post con qualche foto di un dietro le quinte affiatato e sereno, mentre dialoga con la conduttrice: «'A France' che belva sei?», ha chiesto a Francesca Fagnani. «Di solito lo chiedo io», ha ribattuto la conduttrice. «Io sono un orsetto», ha detto giocosamente Fabrizio Corona. «Seh, lavatore!», ha concluso ironicamente la conduttrice.

Un gioco di botta e risposta che si preannuncia come un'assaggio di un'intervista che intende rivelare, liberamente, ciò che ha "subito" Fabrizio Corona. A confermare che sarà imperdibile è lo stesso re dei paparazzi: «Ho tante cose da dire e da fare. Inizio con Francesca Fagnani, a Belve, martedì 26 settembre alle 21.30».