Fabrizio Corona-Asia Argento famiglia allargata: eccoli insieme a Carlos Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ iniziata da poco e ha provocato parecchio clamore, ma la storia fra Asia Argento e Fabrizio Corona si fa più seria: l’ex re dei paparazzi ha infatti deciso di far conoscere il figlio Carlos Maria, nato dalla sua precedente relazione con Nina Moric, all’attuale fidanzata. Dal primo bacio, puntualmente “rubato” dai paparazzi , sono passati pochi giorni ( e parecchie ospitate in tv ) ma i due vogliono iniziare a vivere come una famiglia allargata.Il primo incontro con presentazioni ufficiali ha avuto luogo in un ristorante di Milano specializzato in cucina argentina, durante il weekend che Asia ha trascorso nella casa di Corona, e tutto sembra essere andato per il meglio.“Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto – ha fatto sapere la Argento a “Chi”, in edicola domani - Ha una testa formidabile e un gran cuore”.Fabrizio sembra aver preso sul serio la relazione (“Con Asia stiamo bene. Non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare”), mentre Asia ha deciso di mantenere per ora pubblicamente il freno tirato: “Va tutto bene, Ma andiamo con calma...”. Ora staremo a vedere la reazione di Nina Moric, che già non aveva preso con filosofia l’avvicinamento de Carlos all’ex di Fabrizio Corona, Belen Rodriguez.