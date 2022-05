Fabrizio Corona, selfie con la nipote del boss: affari con il fidanzato (ai domiciliari per tentato omicidio)

Fabrizio Corona insieme a Nicole Grande Aracri, figlia di Domenico, avvocato e fratello del boss della 'ndrangheta Nicolino Grande Aracri. Selfie e video postate e commentate su Instagram con tanto di «Saluti da Cutro» con Fabrizio con occhiali da sole e Nicole Grande Aracri - nipote incensurata e mai coinvolta in alcuna inchiesta - sorridente al suo fianco. Il post è stato rilanciato da Quotidiano del Sud aggiungendo che Corona è stato «avvistato» nel comune del Crotonese «in quanto ha intrapreso una collaborazione commerciale con il compagno della ragazza, Domenico Ciampà, attualmente agli arresti domiciliari per tentato omicidio, reato per il quale ha patteggiato una pena di 4 anni e sei mesi di reclusione».

Gli spari contro l'auto del rivale

Domenico Ciampà, per riconquistare la ragazza che aveva interrotto la relazione con lui e si era fidanzata con un altro, aveva sparato contro l'auto del rivale. Solo per un caso il colpo aveva frantumato il lunotto della vettura senza provocare conseguenze al conducente. Corona e Domenico Ciampà hanno creato un brand che si occuperà di abbigliamento, accessori e cosmetici. La sede sarà ad Agrate Brianza, quella periferica a Sutro.

