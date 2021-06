Fabrizio Corona, torna ad abbracciare Nina Moric: ecco le foto con il figlio Carlos

Un rapporto difficile fatto di denunce e riavvicinamenti. È sempre stata così la relazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric che però per il bene del figlio hanno sempre cercato di mettere da parte i loro asti. E lo hanno fatto anche stavolta. Si è diplomato Carlos al liceo classico ed entrambi i genitori erano presenti. Un abbraccio affettuoso, così li ha paparazzati il settimanale Chi, tra Nina e Fabrizio che pare dimostrare che anche stavolta l'ascia di guerra è stata deposta. «Orgogliosi di te. Si supera tutto solo uniti. Loves U». Questo il post che Corona ha messo sulla sua bacheca instagram in cui ha taggato anche la Moric.

Fabrizio Corona, torna ad abbracciare la Moric

Dopo un anno difficile, tra il rientro in carcere di Fabrizio e il trasferimento in Croazia di carlos a casa dei nonni, pare che ora tutto si stia rimettendo per il verso giusto. Dopo gli attacchi sui social e le continue frecciatine che i due genitori si sono sempre lanciati, ora sembra sia tornato il sereno.

Nuova fidanzata?

Intanto pare che Fabrizio abbia una nuova compagna. sarebbe Sophie Codegoni ex di Uomini&Donne. La bellissima modella ex anche indossatrice per Chiara Ferragni, è apparsa nei giorni scorsi in una stories di fabrizio ed è stato lui stesso a dire «è la mia fidanzata», dal quel post però nessuno dei due ha più detto nulla.

