Nuova fidanzata per Fabio Testi: 80 anni lui, 46 in meno la dottoressa. E si sono conosciuti in maniera strana e piccante

Concetto detto e ripetuto tante volte, praticamente all'infinito. L'amore non ha età. E in tanti - magari per convenienza - hanno abbracciato questo ragionamento. Ne è convinto anche Fabio Testi, che a 80 anni tondi tondi è pronto a ricominciare accanto ad una nuova, giovane fidanzata. Chi è? E' una misteriosa dottoressa di 34 anni specializzata in sessuologia. Ex idolo dei fotoromanzi e sex symbol, non è certo la prima volta che Testi vive una relazione con una donna molto più giovane di lui.

Caccia all'identità e alle notizie ma nessun dettaglio aggiunto sull'identità della donna, né è noto da quanto facciano coppia. Di certo c'è che la differenza d'età non pesa (45 gli anni, mica uno). «Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia - ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip - sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più».

