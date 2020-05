Fabio Rovazzi a Vieni da me, la frase choc a Caterina Balivo: «Fai felice un uccello...». Lei reagisce così

Fabio Rovazzi, la frase imbarazzante a Caterina Balivo: «Fai felice un uccello...». Lei reagisce così. Ieri, Rovazzi è stato ospite in collegamento a Vieni da me e ha raccontato la sua quarantena in compagnia della fidanzata Karen.

Con Caterina Balivo, l'artista ha ripercorso la sua carriera, dalla musica al cinema. Fino al video esilarante con Will Smith nella sua camera d'albergo. Poi Rovazzi spiazza tutti con un anedotto su Caterina Balivo. «Anche tu sui social hai fatto il boom con il video in cui dici 'Fai felice un uccello'». La conduttrice replica divertita: «Pensa che era un video del 2009, ero da Victor Victoria».

Il filmato a cui fa riferimento Rovazzi è tornato in auge sul web negli ultimi giorni. Nel video, Caterina Balivo parlava di un pappagallo solo in cerca di una fidanzata «pappagalla». Conclude ironica Caterina: «Grazie Fabio per aver pensato che il video fosse di adesso, vuol dire che non sono cambiata». Risate in studio.

