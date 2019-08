Ezio Greggio estate hot la baby fidanzata Romina si diverte in topless

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quello in macchina, ancora un piccolo incidente per, fidanzata die con lui sul piccolo schermo nell’ultima edizione di “La sai l’ultima?”. Romina infatti durante una giornata al mare è rimasta inIl topless in verità è involontario: la bella showgirl prende il sole sdraiata assieme ae per mostrargli qualcosa sullo smartphone abbassa involontariamente la spallina del suo due pezzi, rimanendo in un topless prontamente catturato dal paparazzo appostato di “Diva e donna”.e la baby fidanzata, 39 anni di differenza (65 lui contro le sue 26 primavere), sono reduci da un incidente in auto. Qualche giorno fa infatti la vettura della coppia è stata coinvolta in uno scontro, che per fortuna non ha avuto conseguenza. Greggio ha raccontato l’accaduto dal social, tranquillizzando i fan, ma dando anche una tiratina d’orecchie ai paparazzi che li seguivano e che non si sono fermati per aiutarli.