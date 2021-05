L'ex Miss Italia Miriam Leone e il manager Paolo Carullo si sposano: adesso ci sono anche data e location

Se ne sono dette tante sulla data del matrimoio tra Miriam Leone e Paolo Carullo. Una voce che già a marzo aveva destato molto interesse poi un po' di silenzio. Ma adesso l'argomento torna d'attualità: anche per Miriam Leone è dunque arrivato il momento di compiere il grande passo. L’attrice. Miss Italia edizione 2008, da due anni è legata al manager Paolo Carullo e hanno deciso di sposarsi.

Come detto tra Miriam e Paolo, già a marzo si vociferava di nozze imminenti, ma lei aveva commentato i rumor così: «Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi niente, per il momento non mi sposo», aveva detto Miriam per smentire queste voci per poi aggiungere: «Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. A dirla tutta ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però ammetto e confermo che la persona c’è».

Qualche settimana è passata e sembra che l’anello sia arrivato. Infatti Miriam Leone invitata alla ‘trasmissione Ogni Mattina’ su Tv8 ha confessato che il matrimonio sarebbe vicino. Le nozze, infatti sarebbero in fase di organizzazione. I due futuri sposi, sarebbero alle prese con i preparativi e non avrebbero ancora comunicato ufficialmente la data agli invitati, zie comprese. Il matrimonio comunque è deciso, come conferma Miriam Leone e sarà a settembre in Sicilia, terra di origine dell’attrice 36enne e anche del fidanzato.

