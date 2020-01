L'ex di Fabrizio Corona Silvia Povvedi è incinta: è al quinto mese e sogna una femminuccia

Silvia Provvedi è incinta. Dopo la sofferta fine della sua love story con Fabrizio Corona, Silvia, sorella gemella di Giulia con cui compone il duo musicale de “Le Donatella”, aspetta un figlio dal compagno Giorgio De Stefano con cui è fidanzata da oltre due anni.

LEGGI ANCHE:

Simona Ventura, matrimonio in vista con Giovanni Terzi: «È la mia quercia»

Eros Ramazzotti dopo la separazione da Marica Pellegrinelli: «Sono felice, è un momento di ripartenze»

La Provvedi ha scelto di tenere riservata la notizia e ora sarebbe al quinto mese di gravidanza, mentre pensa alle nozze col suo compagno. A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi”: “Clamoroso – si legge sulla rivista – silvia Provvedi è in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. Nell’ultimo periodo ha scelto il basso profilo per godersi la lieta novella. Al settimo cielo il fidanzato Giorgio De Stefano, con il quale si frequenta da due anni. La coppia già pensa alle nozze, e adesso sogna una femminuccia”.

A parte la musica, Silvia e la sorella devono gran parte della loro notorietà al mondo dello spettacolo. Hanno infatti preso parte a “XFactor”, vinto la decima edizione dell’Isola dei Famosi, sono state recluse nella casa del Grande Fratello vip e hanno fatto parte del cast di All Together Now.

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA