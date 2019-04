Ewan McGregor, le figlie dell'attore infuocano i social: «Siamo bisessuali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più che un annuncio, una denuncia. Da parte di due giovani ragazze che portano un cognome importante ma che non hanno paura di esporsi sui social., rispettivamente 22 e 17 anni, sono le duedi, il popolare attore scozzese che può vantare una carriera folgorante, nata a partire dal successo di Trainspotting. Senza aver paura delle conseguenze, le due ragazze si sono dichiarate apertamente, ma lo hanno fatto per un motivo preciso: ecco quale.hanno annunciato di non voler prendere parte al, il festival musicale considerato una meta irrinunciabile per tanti vip e influencer 'Under 30'. La motivazione risiede proprio nel fatto che le due ragazze sianoe per questo non hanno risparmiato critiche a, l'organizzatore del festival californiano.A quanto pare, infatti, il magnate che organizza ilavrebbe donato ingenti somme ad alcune associazioni ultracristiane negli Stati Uniti, da molti considerate apertamente omofobe. E le giovani figlie di, che non hanno peli sulla lingua e lo hanno già dimostrato, non hanno esitato a denunciarlo apertamente. Solo pochi mesi fa, la primogenita dell'attore, Clara, aveva attaccato duramente Mary Elizabeth Winstead, la donna con cui il padre aveva tradito la madre, Eve Mavrakis.