Eva Henger contro Lucas Peracchi: «Ha gli occhi addosso, non può sbagliare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ho parlato perché almeno adesso lui sa di avere gli occhi puntati addosso, non può sbagliare”, Eva Henger torna sulla querelle con Lucas Peracchi, attuale fidanzato della figlia Mercedesz. Secondo Eva l'ex tronista avrebbe costruito un rapporto malato con la compagna, costringendola anche a chiudere i contatti con la famiglia. Dal canto suo Mercedesz ha smentito, ma Eva continua con le sue accuse.La Henger scende nei particolari: “All’inizio io e mio marito abbiamo accolto Lucas, era molto educato e si comportava bene – ha rivelato al settimanale “Spy” - Ma poi, già dopo due mesi, ho saputo che lui aveva alzato le mani su mia figlia, le aveva rotto il telefono, l’aveva lasciata in mezzo alla strada. Mercedesz, dopo quel primo strappo, mi chiamò in lacrime e io le dissi di lasciare Lucas, quello non era amore”.La situazione sembrava migliorata, poi è iniziato il lascia e prendi: “E’ successo di tutto: Mercedesz e Lucas si sono lasciati e ripresi, finché lui non mi ha chiamata per screditare mia figlia. Ho subito parlato con Mercedesz e lei mi ha confessato che le botte non erano finite. Ha provato di nuovo a lasciarlo ma quel rapporto è come una droga, un’ossessione. Sono tornati insieme ma, questa volta, mi sono sentita di dire a Lucas che deve essere meno infantile: non lo avessi mai fatto!”.Ora il rapporto fra madre e figlia è interrotto: “Preferirei che Mercedesz si allontanasse da lui, ma visto che è innamorata so che non succederà. In ogni caso ho fatto bene a sollevare il problema perché ora Lucas si sente gli occhi puntati addosso e, per un po’, non può sbagliare”.