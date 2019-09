Eva Henger contro Peracchi: «Mi insulta, se parlassi non potrebbe più uscire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Eva Henger scatenata che dai social accusa l’ex tronista ed attuale fidanzato della figliae si dice molto delusa da, anche lei come la mamma ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che non vede ormai da diverso tempo.Eva confessa di non usare il social per fine privati, ma stavolta la misura è colma: “Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata, “Puttan* Eva” ma non si dice quando la mamma della tua compagnia si chiama proprio così. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente ma mi ha detto e fatto molto peggio.Se parlassi, Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz. Tu conosci bene il nome di tua madre. I video posso essere fermati. Qui non si può dire niente altrimenti diventano litigate, minacce, violenze. Gli potrebbe dire: “Amore, potresti non dire questa parola visto che la mia mamma si chiama Eva. Rifacciamo il video con la cintura già allacciata?”.Anche Mercedesz l’ha delusa: “Non la riconosco più. Tanto è meglio è che non la sento. L’ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente. E sono io. I Whatsapp che mando a Mercedesz non arrivano. Non posso comunicare con lei, non la sento”.