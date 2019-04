Eva Grimaldi-Imma Battaglia si sposano: tutti i dettagli raccontati a Domenica Live

di Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze in vista per, che raccontano i preparativi a Domenica Live. Si comincia dal make up e dalle ciglia finte che indosserà la Battaglia. La data per le nozze è stata fissata al 19 maggio.Ad occuparsi delle nozze sarà il wedding plannerL’annuncio delle nozze è l’occasione per un messaggio importante.«Chiedo al mio regista di mettere accanto le immagini di Marco Predolin e Laura Fini che si sono appena sposati e quella di Eva e Imma che si stanno per sposare - dice- questa è la famiglia. Mi batto da anni per questo. L’amore è questo».Eva Grimaldi porta la foto dell’abito ma la mostra solo a Barbara D’Urso. Imma Battaglia cerca di sbirciare ma Eva la ferma.«Mi vuole far fare cose tradizionali - dice Imma Battaglia - come dormire separate prima».Eva Grimaldi pare intenzionata a seguire lo schema "classico" del matrimonio, lancio del bouquet incluso.Testimone delle nozze sarà Gabriel Garko.