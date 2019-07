Eros Ramazzotti single, eccolo mentre esce dalla sua nuova casa dopo la separazione da Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti difende l'ex moglie in un video: da Salvini alla Pausini, pioggia di like vip​

Recentementeha annunciato assieme all’ex mogliela fine del loro matrimonio. Dopo dieci anni d’amore e due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, la coppia ha deciso di separarsi, mantenendo però una buona relazione.I due si sono sposati cinque anni fa e l’annuncio della fine del rapporto ha scosso alcuni fan. Le reazioni scomposte non sono mancate ed il cantante è intervenuto in favore dell’ex moglie Marica: “Ho letto cose non belle sul suo conto – ha ammonito attraverso i canali social – è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice sociale”.Per fortuna Eros è impegnato dal lavoro ed ora, dopo l’intervento alle corde vocali, può finalmente riprendere il tour che aveva interrotto proprio per permettere l’operazione. “Diva e donna” lo ha sorpreso mentre esce dal palazzo in cui avrebbe acquistato una nuova casa, che non è lontana dall’abitazione dell’ex. Ramazzotti è scortato da un collaboratore che poi accompagna i figli nello studio in cui il papà sta facendo le prove.