Eros Ramazzotti divorzia da Marica Pellegrinelli, fan commossi su Instagram

di Ernesto De Franceschi

dolore dei fan: è arrivato l'annuncio ufficiale. E sui social, in particolare Instagram si scatenano i fan molti dei quali commossi augurano nuovi amori ai due. «Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile». Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avevano annunciato così all'ANSA, in una nota dell'ufficio stampa, la fine del loro matrimonio. Una notizia che lascia senza parole i fan, anche se negli ultimi giorni si erano rincorse voci (fino all'altro ieri non confermate) di una crisi profonda della coppia. Per Eros è la seconda separazione, dopo quella con la show girl Michelle Hunziker. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli divorziano e si scatena il: è arrivato l'annuncio ufficiale. E sui social, in particolaresi scatenanoaugurano nuovi amori ai due. «Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile». Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avevano annunciato così all'ANSA, in una nota dell'ufficio stampa, la fine del loro matrimonio. Una notizia che lascia senza parole i fan, anche se negli ultimi giorni si erano rincorse voci (fino all'altro ieri non confermate) di una crisi profonda della coppia. Per Eros è la seconda separazione, dopo quella con la show girl

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: «Sono stati dieci anni meravigliosi»

Sempre con te ! Ti auguro di trovare l amore che canti

Ti auguro tutto quello che ti meriti, cioè tutto il bene di questo mondo perché sei una persona davvero speciale

MI SPIACE PER TE E TUA MOGLIE...

Ti vogliamo bene zio... Sei perfetto in tutto, nonostante ciò che accade... TU SEI TU!



Coraggio Eros la vita va avanti !



Non ci credo



potessi ti seguirei in capo al mondo. all arena il 14/09 ci saro’. ma bologna ti aspetta..😉 hai ragione l amore si trasforma, ma l intelligenza di due meravigliosi genitori quali siete, resta! tvb

Nell'ultimo post Instagram del cantante che pubblicizzava la sua tournée ci sono centinaia di commenti dei fan che sostengono il cantante in questo momento decisamente difficile e complicato per lui. Marica, al momento, non pubblica nulla su Instagram in merito alla fine della relazione con Eros.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco solo alcuni deidei: tutti sono decisamente sorpresi dal divorzio dalla moglie Marica, anche a distanza di 24 ore dall'annuncio ufficiale dato dai due.». Un'altra fan di Eros scrive: «»​.