Eros Ramazzotti e Marica, matrimonio finito: «Sono stati dieci anni meravigliosi»

Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile».annuncianoin una nota dell'ufficio stampa, la. Una notizia che lascia senza parole i fan, anche se negli ultimi giorni si erano rincorse voci (fino a ieri non confermate) di una crisi profonda della coppia.

Il cantante e la modella si erano conosciuti nel 2009 ai Wind Music Awards: Marica era salita sul palco per premiare l’artista. Da lì è stato subito colpo di fulmine con l'amore sfociato nelle nozze da favola. Ora la triste fine del matrimonio.

«Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme - hanno aggiunto -. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione».Legati dal 2009, Eros (55 anni) e Marica (31). Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio , di otto e quattro anni.In precedenza Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la figlia