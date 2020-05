Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si ritrovano in quarantena: «Sono sereni ma non sono tornati insieme»

Ultimo aggiornamento: 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, a quasi un anno dalla loro separazione, si sono ritrovati e sembrano anche aver riscoperto serenità e felicità nel loro rapporto. Eppure, una fonte vicina a entrambi ha negato che il cantante e la modella siano tornati insieme.LEGGI ANCHE:A rivelarlo è Dagospia:hanno deciso di passare insieme la quarantena in questo periodo di lockdown, per amore dei loro due figli. Un riavvicinamento forzato ma gradito, ma di certo non sentimentale. «Sono sereni e felici in questo momento difficile, ma non sono tornati insieme», la sintesi di quanto rivelato a Dagospia da una fonte vicina a entrambi.