Eros Ramazzotti innamorato di Roberta Morise: com'è nata la relazione con la "fidanzata segreta"

Nuovi particolari sulla love story, ancora non confermata dai diretti interessati, fra il cantante Eros Ramazzotti, da qualche tempo single dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, con cui ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, e la conduttrice Roberta Morise.

Secondo quanto riportato da “Gente”, secondo cui la coppia vorrebbe vivere questa relazione lontano dai flash e dai paparazzi, a far scoppiare l’interesse sarebbe stata la televisione. Eros infatti l’avrebbe vista nel programma che conduce, “I fatti vostri” e da lì avrebbe fatto di tutto per avere il suo numero telefonico attraverso le sue conoscenze.

l corteggiamento è iniziato attraverso messaggini su smarthphone e poi ci sarebbe stato il fatidico appuntamento. Tra di loro però ci si sarebbe messa l’emergenza coronavirus che li tiene a distanza. Lui infatti vive a Milano e lei è impegnata in tv con la sua trasmissione, che va ancora in onda. Per ora quindi la sola possibilità di "incontrarsi" sono lunghe videochiamate…

