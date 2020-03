Eros Ramazzotti innamorato, la fidanzata è la conduttrice Roberta Morise

Da tempo si parla della nuova fiamma di Eros Ramazzotti. Ultimamente il cantante era stato accostato alla pittrice venezuelana Valentina Bilbao, liaison regolarmente smentita, e poi si era parlato di un “Flirt con una conduttrice Rai più giovane di lui” che altri non sarebbe se non Roberta Morise.

LEGGI ANCHE:

Bianca Guaccero torna con un nuovo format di Detto Fatto: l'idea per intrattenere i fan del programma



Il sito Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione e il settimanale “Oggi” svela l’identità del nuovo amore, che appunto sarebbe Roberta Morise, co-conduttrice della trasmissione di Rai 2 "I fatti vostri" ed ex storica fidanzata di Carlo Conti.



Una nuova relazione quindi per il cantante proprio mentre frana quella della sua ex moglie, Marica Pellegrinelli. L’amore tra la modella e il neo (ex) fidanzato Charley Vezza a causa, sempre secondo gli esperti di gossip, di stili di vita non conciliabili: quello di mamma per Marica e quello di imprenditore per Vezza.



Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA