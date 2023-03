Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata? Un bacio galeotto scatena il gossip: chi è la donna del mistero

Eros Ramazzotti innamorato? Il cantautore e futuro nonno ha ritrovato l'amore? Sembrerebbe proprio così, anche se la foto pubblicata su Instagram dal cantante non lascerebbe spazio ai dubbi. La foto del bacio galeotto l'ha pubblicata lo stesso papà di Aurora Ramazzotti attraverso una Instagram story, nella quale ha fatto gli auguri di buon compleanno alla sua dolce (e segreta) metà. Ma di chi si tratta?

«Auguri amore mio»

«Auguri amore mio», ha scritto Eros Ramazzotti a corredo di una scatto che lo ritrae mentre bacia la donna, di cui tuttavia non si conosce l'identità. Nessuna persona taggata e nessun nome menzionato, per adesso la fidanzata è top secret. Una scelta del cantautore che non ha voluto rivelare ulteriori dettagli.

Inoltre, non è possibile individuare le caratteristiche fisiche della ragazza poiché i due nello scatto si scambiano un tenero e romantico bacio e sono, dunque, di profilo.

Eros Ramazzotti ha voluto dedicare un pensiero alla sua nuova fiamma in pubblico facendo, così, un passo molto importante senza però svelare il volto della donna misteriosa. Il cantautore è uscito allo scoperto mettendo a tacere i rumors su chi pensava a un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker (mamma di Aurora), con la quale tra pochi giorni condividerà la gioia di diventare nonno per la primissima volta.