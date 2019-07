Eros Ramazzotti e il cognome “importante” di Aurora: «Ce ne sbattiamo, gente pulita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il nostro rapporto è bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani, ma è cresciuta bene”,parla della figlia, nata dal suo precedente matrimonio con Michelle Hunziker.Eros ha avuto altri due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria dalla nuova moglie Marica Pellegrinelli, ma la più grande Aurora magari ha sofferto un pò a causa del suo cognome “importante”: “È una ragazza con molto piglio – ha fatto sapere durante un’intervista a “I lunatici”, sulle frequenze di RadioDue - ha voglia di imparare, ha la vita in corpo, è molto serena, anche quando la criticano riesce a rimanere fredda e ad andare avanti per la sua strada. Questo è importante, un figlio con due genitori separati fa sempre un po' di fatica e lei l'ha superata bene questa cosa. Il rischio di essere additata per il cognome? Quello c'è sempre, ma noi ce ne sbattiamo, siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno”.Recentemente è stato sottoposto a un’operazione alle corde vocali, ma tutto è andato per il meglio: “Ora gira tutto molto meglio, dopo questa operazione alle corde vocali. Mi dovrete sopportare ancora per molto tempo. L'undici luglio riprendo da Locarno, poi farò altre settanta date. Era la prima volta che mi succedeva, ho dovuto saltare due mesi di tour in America, riprenderò l'anno prossimo. Dovevo farlo per forza".