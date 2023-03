Eros Ramazzotti nonno, il messaggio al piccolo Cesare: «La vita è meravigliosa nonostante tutto. Il futuro è nelle tue mani»

Eros Ramazzotti ha condiviso con i follower le prime emozioni da nonno. Nelle sue Instagram stories ha pubblicato la fotografia della manina del nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Eros Ramazzotti su Instagram

Un periodo di grandi emozioni è questo per Eros Ramazzotti. Al di là delle forti sensazioni sul palco con il suo tour, il cantante non trattiene l'emozione per la nascita del figlio della primogenita Aurora Ramazzotti.

Infatti, a pochissime ore dalla nascita del nipotino Cesare, Eros ha così commentato la fotografia su Instagram: «La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani».