Enzo Iacchetti, Maddalena Corvaglia e la loro love story: «Ecco il mix che mi ha fatto innamorare»

È passato molto tempo dalla fine della relazione fra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia, allora velina di “Striscia la notizia” a fianco di Elisabetta Canalis. Maddalena ora è fidanzata con l’immobiliarista Alessandro Viani dopo la fine del suo matrimonio con Steve Burns, chitarrista di Vasco, da cui è nata la figlia Jamie Carlyn, mentre il conduttore è da tempo single.



I due nonostante la separazione dopo 6 anni di fidanzamento sono rimasti in ottimi rapporti ed Enzo non dimentica la sua ex: “Maddalena – ha fatto sapere a "Grand Hotel" - pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare”.

La differenza d’età era molto, ma non si notava: “Non mi sarei mai messo con una sbarbata che voleva farsi le foto con me soltanto per apparire sui giornali. Tanto meno ci sarei rimasto sei anni, com’è successo con Maddalena”.

Un’altra storia, non meno importante, non ha sofferto delle primavere di distanza: «La donna che è venuta dopo di lei, Tania. Aveva 28 anni meno di ma, ma è stato un caso. Io mi sono innamorato della sua testa, del suo talento e del suo modo di essere, non della sua età. Con lei sono stato addirittura nove anni».

