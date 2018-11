Emma Marrone: «Vorrei un bambino, ma mi fa paura la cattiveria che vedo in giro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È unaa tutto tondo quella che ai microfoni di, in onda sabato 17 novembre, racconta tutto della sua vita. Dalla musica all'amore, dalle delusioni alle gioie, la cantante racconta: «È stato un anno bellissimo, ma anche molto complicato. Quando ti guardi dentro qualcosa cambia. Anni fa promisi ai miei genitori che non mi sarei mai fatta inquinare dal mio lavoro e ho mantenuto questa promessa nel periodo più complicato della mia carriera. In questo periodo - prosegue - sono molto sensibile perché ho fatto scelte difficili da sostenere nella mia vita e nel mio lavoro. Musicalmente ho seguito quello che sono oggi, sono una donna di 35 anni e non volevo vendere bugie al mio pubblico. Non so mentire e non posso farlo nemmeno attraverso la musica».che le chiede se in questa vita rivoluzionata ci sia spazio per un nuovo amore, l’artista salentina confessa: «Forse sono pronta. Se dovesse arrivare un uomo meraviglioso sono qui che lo aspetto, ma preferirei stare da sola che stare con chiunque. Non ho bisogno di un uomo che mi completi o sostenga, vorrei semplicemente essere amata per quella che sono». E rispetto alla voglia di avere un bambino, Emma dice: «Se mi capitasse non mi tirerei indietro, ma avrei un po’ paura oggi a mettere al mondo un figlio per l’ignoranza dei sentimenti e questa cattiveria senza fondo che vedo in giro». E, infine, proprio parlando di cattiverie e violenza la cantante dichiara: «Le ferite che mi fanno più male sono quelle che non si vedono. I miei genitori si spaventano per le cattiverie che mi scrivono sui social. Io però sono tranquilla e sono convinta che ogni tanto queste cose andrebbero punite».