Emma Marrone torna su Instagram a sorpresa: messaggio da brividi per i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A una settimana esatta dall'ultimo post pubblicato,torna a sorpresa su Instagram per la gioia dei suoi fan e di tutte le persone che in queste settimane si stanno preoccupando per la sua salute. Lo scorso sabato 29 settembre la cantante salentina aveva pubblicat la foto del braccialetto d'ospedale finalmente tolto, annunciando di aver superato un momento difficile e di avere ancora bisogno di un po' di tempo per riprendersi, ma che il peggio è ormai passato.Il nuovo intervento su Instagram, invece, è una risposta sl messaggio d'affetto lanciato in diretta da Alessandra Amoroso, collega di Amici e amica nella vita. Dal palco del concerto di Radio Italia Live, al quale avrebbe dovuto partecipare anche Emma, la conduttrice Manola Moslehi ha gridato: «Emma ti vogliamo bene». A farle eco Alessandra Amoroso, che ha aggiunto: «Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni». La telecamera ha poi inquadrato un gruppo di spettatori con un cartello per Emma, segno che la sua "big family" è sempre al suo fianco.E così Emma, per dimostrare di aver recepito il messaggio, ha pubblicato una storia su Instagram in cui inquadra lo schermo della tv che trasmette proprio il concerto da Malta di Radio Italia Live.