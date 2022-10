Emma Marrone, il fratello giura come vigile del fuoco: «Sei il nostro orgoglio». Il toccante post

Inizia un nuovo capitolo per la vita di Francesco Marrone, fratello di Emma. Dopo il dolore della perdita del padre, la famiglia si stringe attorno al ragazzo che in queste ore ha prestato giuramento per entrare nel corpo dei vigili del fuoco.

Emma Marrone al giuramento del fratello

Non è un periodo facile per la cantante, che poche settimane fa è stata colpita da un grave lutto, ma per fortuna ci pensa il fratello Francesco a riportare il sorriso in casa, come mostrano le foto pubblicate dall'artista su Instagram insieme alla madre in quello che è il primo ritratto di famiglia nel cortile della caserma senza papà Rosario. «Lo giuro! Grande Checco – scrive l'artista salentina –. Sei il nostro orgoglio. Ti amiamo tanto».

Il momento del giuramento è stato condiviso sui social dal fratello. «Ho gridato con tutte le mie forze affinché ti arrivasse la mia voce» spiega Francesco pensando al padre scomparso a settembre per leucemia, a cui dedica la sua scelta di vita. «È arrivata oltre lo spazio» commenta la sorella, tenendosi stretta la sua gioia, certa che il loro papà li continui a vegliare dall'alto.